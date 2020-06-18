В одній з громад Олександрійщини відновили роботу дитячі садки

У зв’язку з послабленням загальноукраїнського карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, та стабільна епідемічна ситуація у Новопразькій громаді дозволили дітям повернутися у дитсадки, повідомляє «Голос Громади».

З батьками, які забажали відновлення діяльності дитсадків, були проведені бесіди щодо «карантинних» умов роботи закладів.

Так, відновленню роботи дитячих садків громади передувала ретельна робота керівництва Новопразької ОТГ та закладів дошкільної освіти відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України №25 від 21.05.2020 року.

В першу чергу у громаді був проведений моніторинг потреби батьків у відновленні дитячих садків під час карантину. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новопразької селищної ради перевірила заклади дошкільної освіти на відповідність рекомендаціям Головного санітарного лікаря України.