Карантин продовжено до кінця літа: регіони розділять на чотири зони по захворюваності 

Сьогодні, 22 липня, Уряд прийняв рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня, повідомляє «Голос Громади».

Зазначається, що МОЗ розділить всі регіони по захворюваності на “зелену”, “жовту” і “червону” зони. Залежно від епідситуації, в регіоні діятиме або легкий карантин, або жорсткий.

В залежності від показників, прийматимуться заходи з послаблення чи посилення карантинних обмежень.

Зокрема, Кіровоградська область наразі знаходиться у «зеленій зоні», це свідчить про те, що для мешканців діятимуть такі обмеження: в громадських будівлях – носити маску чи респіратор, проведення масових заходів не більше однієї особи на 5 кв.м, перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.