Правоохоронцями викрито випадки крадіжок у супермаркеті: олександрійський кримінал тижня

За минулий тиждень до Олександрійської районної поліції надійшло 518 звернень про з яких 43 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від сектору моніторингу райвідділу.

Два випадки крадіжок з супермаркетів викрили правоохоронці протягом минулих днів. Загальна сума завданих збитків цими двома доволі молодими зловмисниками (віком не більше 36 років) – близько 1000 гривень. Переважно це були продукти харчування, але не тільки: у переліку вкраденого, наприклад, значиться зокрема невелика упаковка жувальної гумки…

Проти них відкрито провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.

А одна олександрійка, після спільного розпиття алкогольних напоїв зі своїм приятелем, «на прощання» поцупила у нього мобільний телефон. Її викрили і проти неї порушили кримінальну справу за тією ж статтею, що передбачає аналогічне покарання.

Останніми днями в місті сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди, потерпілих немає. Крім того, працівниками райвідділу за тиждень складено 62 протоколи за адміністративні порушення, з яких 37 – за порушення правил дорожнього руху. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння складено 1 протокол.