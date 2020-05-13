Кіровоградщина лідирує за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу

Кіровоградщина показує одні з кращих результати по одужанню хворих на коронавірус, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

В області відсоток одужання людей, інфікованих на коронавірус, які вже одужали від інфекції, становить 57%. На сьогодні це кращий показник серед всіх областей.

На Кіровоградщині 243 мешканців, з яких 6 дітей та 99 медиків, вже побороли хворобу. Ще 162 особи продовжують лікування. З їх числа – 103 інфікованих мають стан ближчий до задовільного й знаходяться вдома, а ще 59 людей перебувають на госпіталізації».

За Кіровоградщиною слідують Вінницька (53%) і Херсонська (49%) області.