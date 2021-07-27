На міст біля Нової Праги, з якого падають у річку автомобілі, звернула увагу обласна влада

Незабаром, ймовірно, розпочнеться реконструкція (будівництво) автомобільного мосту через річку Бешку у районі смт Нова Прага. Зазнає догляду і русло річки, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від офіційних осіб.

В цьому році планується виготовити за кошти бюджету проєктно-кошторисну документацію на розчищення русла річки Бешка та будівництво мосту через неї. Це питання обговорювалося наприкінці минулого тижня під час зустрічі у Новій Празі керівництва цієї територіальної громади і голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної. (Як відомо, існуючий міст через Бешку є аварійно небезпечним для пішоходів і особливо – для транспорту: у попередні роки там неодноразово траплялися дорожньо-транспортні пригоди, в тому числі – з дуже тяжкими наслідками і падіннями транспортних засобів з мосту у річку. Екологічний стан Бешки також потребує втручання: русло річки неконтрольовано заростає водоростями і цвіте, у спеку пересихає, а вода набуває неприємного запаху).

Обидві сторони перемовин пройшлися також по інших проблемних питаннях громади – це зокрема ремонт автомобільної дороги на території Шарівського старостинського округу, проблема своєчасного введення в експлуатацію навчально-виховного об`єднання у Новій Празі. Наразі це НВО успішно реконструюється, але через брак державного фінансування питання введення його в дію до початку нового навчального року залишається відкритим. У зв’язку з цим губернаторка Кіровоградщини Марія Чорна надала ряд відповідних доручень своїм помічникам.