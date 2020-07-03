Кіровоградщина отримала гуманітарну медичну допомогу від МОЗу на 1,5 мільйони гривень

Медичним закладам Кіровоградської області МОЗ направив засоби індивідуального захисту на загальну суму 1,5 мільйони гривень.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

До партії гуманітарної допомоги увійшли такі засоби індивідуального захисту та дезинфекції:

комбінезон – 620 шт.;

ізоляційні халати – 100 шт.;

медичні рукавички – 23 тис. шт.;

бахіли – 1200 шт.;

дезинфікуючий розчин об’ємом 250мл – 15 шт.;

дезинфікуючий розчин об’ємом 500мл – 220 шт.;

медичні маски – 2200 шт.;

вологі серветки – 100 шт.;

хірургічні маски – 8 тис. шт.;

захисні окуляри – 1200 шт.;

захисні щитки для обличчя – 480 шт.;

хірургічні халати – 500 шт.;

одноразові захисні костюми – 1500 шт.

Гуманітарна допомога буде розподілена між лікарнями першої хвилі, які приймають хворих на коронавірус. Окрім цього, частина дезинфікуючих і захисних засобів ввійдуть до резерву, яким користуватиметься решта медзакладів області.