Нетверезих водіїв не каратимуть ув’язненням, порушники відбудуться лише штрафом

Вчора, 2 липня, президент України підписав закон, який передбачає скасування покарання у вигляді позбавлення волі за водіння напідпитку, повідомляє «Голос Громади».

Відтепер у 125 законодавчих актах щодо водіння напідпитку та дотичних правопорушень слово “злочин” буде замінено на “кримінальне правопорушення”, “кримінальний проступок” або “нетяжкий злочин”.

Законопроект № 3314, який вводив кримінальну відповідальність для водіїв, ухвалили ще в листопаді 2018 року. Набути чинності він мав із січня 2020 року. Однак нардепи вирішили відтермінувати дію закону до 1 липня.

Згідно з новим законом, підписаним президентом 2 липня, нетверезих водіїв не каратимуть ув’язненням. Документ передбачає лише збільшення штрафів.