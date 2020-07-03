Чергова сесія міськради: проблем в олександрійців вистачає

Сьогодні відбулася чергова (85-а) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На порядок денний пленарного засідання всього було внесено 34 планові та додаткові питання. Перед початком їхнього розгляду депутати мали змогу озвучити звернення і запити на вимоги жителів міста. Депутатів, бажаючих до виступу, цього разу не бракувало (як і кількості проблем олександрійців, озвучених їхніми обранцями).

Депутат фракції «Європейська солідарність» Іван Баранов передав з трибуни присутнім у залі нарікання жителів так званого «квадрату» (дев`ятиповерхівок з сотими номерами по пр.Соборному) на незадовільний стан асфальтового покриття тротуарів, дворових територій та в`їздів до них, про що мешканці цього відомого кварталу скаржаться міській владі вже тривалий час.

А його колега по фракції Віталій Заріцький порушив відразу низку питань. Спершу він повідомив про те, що зовнішнє освітлення дворової території багатоповерхових житлових будинків у кварталі «Арка», якого також довго добивались його мешканці, нарешті виконано, але… неналежним чином, тобто не там, де потрібно. Депутат також звернув увагу присутніх на численні порушення правил дорожнього руху та громадського порядку на вулицях міста, переважно у вечірній та нічний час, мотоциклістами молодого та неповнолітнього віку. Доповідач для прикладу навів дорожньо-транспортну пригоду (мимовільним свідком котрої він став) з участю одного такого юного мотоводія: ДТП сталася всього два дні тому та мала певні серйозні наслідки. Депутат вважає, що міські правоохоронні органи недостатньо реагують на ці систематичні порушення, а тому запропонував направити звернення від міської ради Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області для більш дієвого реагування. Депутатський запит був підтриманий протокольно.

В.Заріцький також звернувся з запитом щодо законності розміщення деяких малих архітектурних форм комерційного призначення (кіосків) на олександрійських вулицях, торкнувся питання щодо виконання норм благоустрою, зокрема скошення бур`янів комунальними службами у певних районах міста. Крім того, у своєму виступі депутат виступив з критикою організації карантинних заходів, передбачених державними нормативно-правовими документами, при проведенні сесії міської ради. За словами доповідача, ще на попередній сесії він піднімав це ж питання щодо порушень правил карантину, відсутності на засіданні засобів антивірусного захисту тощо, але досі секретар міської ради О.Богоявленська, як посадовець з визначеними відповідними повноваженнями, не реагує на його депутатські звернення.

Депутат Володимир Хірса торкнувся технічних і матеріальних проблем онкологічного диспансеру – закладу, який він очолював багато років. За словами депутата і медичного працівника, це виникло останнім часом через неналежне фінансування диспансеру Національною службою здоров`я та обласною держадміністрацією.

Також на сесії були нарікання жителів міста вустами їхніх владних обранців на одне з міських відділень Нової Пошти, яке грубо порушує правила благоустрою у житловому районі, чим створює значні проблеми його мешканцям. Жителі 14-го мікрорайону Олександрії скаржаться на також хронічну проблему пішохідного переходу через автодорогу з жвавим трафіком та відсутності світлофора на ньому, що створює значну і постійну небезпеку для людей (особливо – для учнів тамтешньої школи протягом усього навчального року). Олександрійців також турбує і те, що до певних керівних посадовців управлінь охорони здоров`я та освіти неможливо додзвонитися у робочий час; у зв`язку з цим один з депутатів запропонував міському голові дати розпорядження забезпечити начальників цих управлінь «спеціальними номерами мобільного зв`язку» для полегшення комунікації з ними мешканців міста…

Значне місце по кількості порушених питань зайняла у депутатських виступах і давно наболіла тема ліквідованих міською радою закладів освіти у селищі Пантаївці.

Обговорення цих та інших проблем вийшло за рамки відведеної регламентом півгодинної «розминки», але всі депутатські звернення і запити, які підпадали під ці визначення, були прийняті, після чого сесія приступила до розгляду планових питань порядку денного.