Кіровоградщині: статистика по захворюванню на коронавірус

Станом на ранок 13 січня на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 117 мешканців області, 116 одужало та 3 померло, повідомляє “Голос Громади”.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
54 у м. Кропивницькому;
один у м. Олександрія;
два у м. Світловодськ;
чотири у м.Знам’янка;
два у Знам’янському районі;
два у Гайворонському районі;
сім у Добровеличківському районі;
три у Компаніївському районі;
вісім у Маловисківському районі;
десять у Кропивницькому районі;
один у Новоукраїнському районі;
два у Новгородківському районі;
два у Новомиргородському районі;
три в Олександрівському районі;
два в Онуфріївському районі;
два в Петрівському районі;
12 в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 22 жителя Кропивницького, 1 з Олександрії, 2 зі Знам’янки, 2 з Бобринецького району, 12 із Гайворонського району, 14 із Устинівського району, 4 з Компаніївського району, 11 з Кропивницького району, 13 із Маловисківського району, 12 з Добровеличківського району, 3 з Благовіщенського, 7 із Знам’янського району, по 6 із Новоукраїнського та Новомиргородського районів та по одному з Голованівського і Онуфріївського районів.
Летальні випадки COVID-19: чоловік 63-х років з Олександрівського району та чоловік 82-х років і жінка 68-ми років із обласного центру.