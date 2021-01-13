Кіровоградщині: статистика по захворюванню на коронавірус

Станом на ранок 13 січня на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 117 мешканців області, 116 одужало та 3 померло, повідомляє “Голос Громади”.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

54 у м. Кропивницькому;

один у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

чотири у м.Знам’янка;

два у Знам’янському районі;

два у Гайворонському районі;

сім у Добровеличківському районі;

три у Компаніївському районі;

вісім у Маловисківському районі;

десять у Кропивницькому районі;

один у Новоукраїнському районі;

два у Новгородківському районі;

два у Новомиргородському районі;

три в Олександрівському районі;

два в Онуфріївському районі;

два в Петрівському районі;

12 в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 22 жителя Кропивницького, 1 з Олександрії, 2 зі Знам’янки, 2 з Бобринецького району, 12 із Гайворонського району, 14 із Устинівського району, 4 з Компаніївського району, 11 з Кропивницького району, 13 із Маловисківського району, 12 з Добровеличківського району, 3 з Благовіщенського, 7 із Знам’янського району, по 6 із Новоукраїнського та Новомиргородського районів та по одному з Голованівського і Онуфріївського районів.

Летальні випадки COVID-19: чоловік 63-х років з Олександрівського району та чоловік 82-х років і жінка 68-ми років із обласного центру.