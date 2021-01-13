Як працює в Олександрії “новий рівень” на ділі

Сьогодні до Олександрії завітала зима з усіма її ознаками — морозом, снігопадом та зимовим вітром, повідомляє “Голос Громади”.

Приємно спостерігати за тим, що нова влада, яка прийшла нещодавно, оперативно, а головне ефективно, реагує, долає та вирішує життєві питання олександрійської громади.

Так, з самого ранку, люди йшли вже по розчищеним тротуарам, машини пересувались посипаними вулицями і тому радіють приходу зими ще більше, оскільки труднощі відразу вирішуються комунальниками на чолі з керівництвом міста. Вже на 8:00 ранку головний проспект міста майже повністю був посипаний піском.

Працівники комунальної служби не перестають розчищати прибудинкові території, тротуари та прохідні доріжки, по дорогам міста їздить спецтехніка, яка одразу розчищає проїзд від снігу та автоматично посипає піском…

Ось це і є “новий рівень” від нового мера Олександрії та виконання обіцянок в дії!