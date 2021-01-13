На період карантину працює “гаряча лінія” для потреб населення Кіровоградщини

Міністерство соціальної політики України запустило в роботу “антикарантинну” телефонну “гарячу лінію”, повідомляє “Голос Громади”.

Під час карантину, у разі потреби, мешканці Кіровоградщини можуть звернутися на телефон “гарячої лінії” 15-45 та залишати інформацію про необхідні потреби в ліках, продуктах харчування, засобах особистої гігієни, транспортних послуг тощо.

В оперативному режимі буде надана відповідна допомога та соціальні послуги. Залишайтесь вдома. Захистіть себе та своїх рідних!