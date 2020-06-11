Кого готовий підтримувати український народ на дострокових парламентських виборах?

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед населення стосовно вибору респондентів до ВР України аби вибори відбувалися в травні-червні, повідомляє «Голос Громади».
До четвірки партій-лідерів увійшли:
«Слуга народу» – 17,1%
«Опозиційна платформа – За Життя» – 10,8%
«Європейська Солідарність» – 9,9%
«Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» – 4,9%
Пасе задніх партія «Голос», який би підтримали 2,3% населення.
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Опитування проводилось з 24 травня по 04 червня. У ході експерименту провели 4 тисячі опитувань.