Кого можуть поховати безоплатно – вирішувала Олександрійська міська влада

Питання безоплатного поховання осіб, що мають заслуги перед Батьківщиною та вартості відповідних витрат визначив виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення виконкому, ухвалене на останньому засіданні, надає дозвіл на застосування нової вартості робіт ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Також цим же рішенням було затверджено вартість ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання (14 послуг) і вартість робіт необхідного мінімального переліку окремих видів послуг (7 видів робіт). Вартості затрат на послуги і роботи за цими списками становлять понад 8 тисяч гривень і понад 5 тис. грн. відповідно.

Як пояснювалося при обговоренні питання, дане рішення ухвалене виконкомом замість свого попереднього від 20.05.2018 р. за клопотанням комунального підприємства «Ритуал» та у зв`язку зі змінами вартості витрат підприємства, які збільшилися за цей дворічний термін.