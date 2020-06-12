Повністю відновлено проїзд дорогою М-12 Стрий-Кропивницький-Знам`янка

Після тривалого ремонту, що розпочався з березня місяця, на автошляху М-12 Стрий-Кропивницький-Знам`янка офіційно відкрили проїзд повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Роботи з ремонту аварійного шляхопроводу добігають до завершення. За час ремонту підрядник провів фрезерування старого покриття, відновив пошкоджені поверхні опор, замінив опорні частини балок і тротуарні блоки за всією протяжністю шляхопроводу, а також влаштував два шари асфальтобетонного покриття.

Фінансування об’єкту відбувається коштом держбюджету в рамках експлуатаційного утримання доріг загального користування. Загальна вартість ремонту сягатиме близько 12 мільйонів гривень.