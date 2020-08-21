Команда Олександрійського відділу поліції здобула перемогу у чемпіонаті з практичної стрільби

Обласний чемпіонат з кульової стрільби серед правоохоронних відомств проходив на полігоні стрілецького клубу «ARMS CLUB», повідомляє «Голос Громади» на сайт ГУНП Кіровоградській області.

У змаганнях взяли участь 60 поліцейських, представники 16 команд із числа працівників Головного управління Нацполіції області та територіальних підрозділів.

Учасники чемпіонату змагалися у особистому та командному заліку. Їм необхідно було виконати низку вправ в різних умовах, з різних положень та перенесенням вогню по мішенях.

Журі у складі головного судді – заступника начальника ГУНП в області Сергія Котиги, помічника головного судді – начальника тренінгового центру управління Нацполіції області Сергія Дівчука, судді – керівника ГО «ARMC CLAB» Дмитра Борисенка оцінювало влучність та швидкість стрільців у командному та особистому заліках.

В загальнокомандному заліку перемогу здобула команда Олександрійського відділу поліції, друге та третє місця розділили між собою команди управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП та управління патрульної поліції області.

В особистому заліку абсолютним переможцем став представник управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в області майор поліції Володимир Шуть. До трійки найвлучніших стрільців увійшли представники Гайворонського відділу поліції та управління патрульної поліції області – лейтенант поліції Олег Охріменко і майор поліції Євген Нікітін, які посіли друге та третє місця.

Переможці змагань отримали від керівника Головного управління поліції області кубки, медалі та грамоти.