Кримінал тижня в Олександрії: наркотики і шахрайство

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції від мешканців міста надійшли 434 звернення про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 64 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади».

Про одне з останніх розкритих правопорушень – за інформацією поліції. 25 серпня до Олександрійського міськвідділу надійшло повідомлення від 45-річного мешканця міста, що того дня, близько 20-ї години невідома йому особа під час випадкового спілкування, зловживаючи довірою заявника, заволоділа належним йому мобільним телефоном, чим спричинила матеріальну шкоду на 2000 гривень. В результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцією кілька днів тому було викрито 45-річного місцевого жителя. Проти нього відкрито провадження за ч.1 ст.190 («Шахрайство») Кримінального кодексу України.

Минулого тижня працівниками поліції проводилося профілактичне відпрацювання міста. Як розповів речник міськвідділу, дільничний офіцер Віталій Старчик, в ході відпрацювання було виявлено 5 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин, заборонених в обігу.

Так, 4 вересня у 43- та 31-річного мешканців міста виявлені медичні ін`єкційні шприци з рідиною, зовні схожою на наркотичну та у 24-річного місцевого жителя – поліетиленовий пакунок з подрібненою рослинною речовиною – коноплею.

5 вересня під час продовження відпрацювання було виявлено ще два подібні факти зберігання наркотичних речовин: 30-річним місцевим мешканцем – медичного шприца з наркотиком, а також у 26-річного жителя Олександрійського району правоохоронці знайшли паперовий згорток з речовиною рослинного походження (коноплею). Всі вищеозначені речовини дізнавачем Олександрійського відділу поліції вилучено для проведення експертизи. Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50-ти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до 3-х років.

Крім того, за повідомленням поліції, під час відпрацювання було задокументовано 40 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких – продаж слабоалкогольних напоїв неповнолітньому, незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб у п’яному вигляді у громадських місцях, що ображає людську гідність та громадську мораль. Також здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліках у поліції, під домашнім арештом і адміністративним наглядом та раніше судимими особами.

Всього за минулий тиждень працівниками відділу поліції було складено 126 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 92 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортом в стані алкогольного сп’яніння складено 3 протоколи (ст.130 КУпАП). За недотримання антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 9 осіб.

За вчинення домашнього насильства складено 13 протоколів (ст.173 п.2 КУпАП), повідомив «Голос Громади» речник міськвідділу поліції.