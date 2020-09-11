На Кіровоградщині виявили 11 нових випадків COVID-19, одна людина померла

Станом на 11 вересня, за останню добу на Кіровоградщині зареєстровано 11 нових випадки захворювання на COVID-19, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровоградської ОДА.

Нові випадки виявлено: чотири жінки та троє чоловіків у Кропивницькому- 4 жінки та 3 чоловіків; дві жінки з Аджамки та чоловік із Покровки Кропивницького району, а також чоловік із Новомиргорода.

Одужала за добу 9 осіб. Летальних випадків – 1. Помер 71-річний кропивничанин, який, крім інфікування на COVID-19, мав важкі супутні захворювання.