Кримінал тижня в Олександрії

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 449 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 49 заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу райвідділу Віталій Старчик. Далі – про деякі з розкритих злочинів.

9 червня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 61-річної мешканки міста про те, що за час її відсутності вдома невідома особа проникла до території домоволодіння, звідки викрала електроінструмент та інші особисті речі заявниці, спричинивши матеріальні збитки на суму близько 1000 гривень.

Минулого тижня в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 31-річного мешканця Олександрії. Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Значно більші матеріальні наслідки мав інший злочин, про який 19 червня райвідділ поліції отримав повідомлення від 49- річного мешканця міста. Невідомі особи проникли до території однієї з місцевих баз відпочинку, звідки викрали металеві вироби, меблі та побутову техніку, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму близько 100 тисяч гривень. Поліції вдалося викрити винних: 21- та 45-річного мешканця Олександрійського району. Їм інкримінується та ж ч. 3 ст. 185 КК України і загрожує відповідна міра покарання.

25 березня до райвідділу поліції надійшло повідомлення від 28-річної працівниці одного з торгівельних закладів міста, що вона виявила крадіжку товару з прилавку магазину на загальну суму 493 гривень. Кілька днів тому у скоєнні злочину було викрито 31-річного мешканця Олександрії. За фактом порушено провадження за ч.2 ст. 185 ККУ (Крадіжка). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Також протягом тижня на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4 дорожньо-транспортні пригоди, в одній з яких є один травмований.

Працівниками відділу поліції було складено 82 протоколів за порушення адміністративного законодавства з яких 42 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 6 протоколів (ст.130 КУпАП).

За виготовлення, зберігання чи купівлю самогону складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення (ст.176 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 9 осіб (ст.178 КУпАП), повідомляє сектор моніторингу поліції.