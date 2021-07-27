Чи легко жінці в сучасній політиці? (запрошення до дискусії)

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Громадська організація “Олександрійський гендерний інформаційний центр” в рамках реалізації проєкту “Сила рівності” запрошує  громадських активістів, журналістів, депутатів і депутаток,  усіх, хто цікавиться тематикою гендерної рівності і фемінізму на панельну дискусію “Я в політиці”, – про це «Голос Громади» повідомила ГО ОГІЦ.

«Захід відбудеться 28 липня  2021 року о 11.00 за адресою: м.Олександрія, вул. Шевченка, 66 (приміщення бібліотеки-філії №3 Олександрійської МЦБС та Інформаційного-туристичного центру).

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Жінка у сучасній політиці вже не розглядається, як феномен у сучасній  владі, суспільством це сприймається, як цілком нормальне та закономірне явище.

    Та все ж, жінки і “велика” політика – наскільки вони далекі одне від одного? Чи легко потрапити у владу, якщо ти жінка? Із якими труднощами стикаються ті жінки, які вже в політиці? Як часто під час виборчих кампаній жінки стикаються з ейджизмом і сексизмом? Соціальними барєрами, публічним осудом та стереотипами?

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Приходьте! Поговоримо! Подискутуємо! Чи варто жінкам йти в політику? Як це впливає на розвиток суспільства і місцевих громад зокрема?», – йдеться у повідомленні громадської організації ОГІЦ.

Телефон для довідок: +38096 857 77 63

Проведення цього заходу підтримує Уряд Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом. Відповідальність за зміст інформації несе ГО “ОГІЦ”.

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