Чи легко жінці в сучасній політиці? (запрошення до дискусії)

Громадська організація “Олександрійський гендерний інформаційний центр” в рамках реалізації проєкту “Сила рівності” запрошує громадських активістів, журналістів, депутатів і депутаток, усіх, хто цікавиться тематикою гендерної рівності і фемінізму на панельну дискусію “Я в політиці”, – про це «Голос Громади» повідомила ГО ОГІЦ.

«Захід відбудеться 28 липня 2021 року о 11.00 за адресою: м.Олександрія, вул. Шевченка, 66 (приміщення бібліотеки-філії №3 Олександрійської МЦБС та Інформаційного-туристичного центру).

Жінка у сучасній політиці вже не розглядається, як феномен у сучасній владі, суспільством це сприймається, як цілком нормальне та закономірне явище.

Та все ж, жінки і “велика” політика – наскільки вони далекі одне від одного? Чи легко потрапити у владу, якщо ти жінка? Із якими труднощами стикаються ті жінки, які вже в політиці? Як часто під час виборчих кампаній жінки стикаються з ейджизмом і сексизмом? Соціальними барєрами, публічним осудом та стереотипами?

Приходьте! Поговоримо! Подискутуємо! Чи варто жінкам йти в політику? Як це впливає на розвиток суспільства і місцевих громад зокрема?», – йдеться у повідомленні громадської організації ОГІЦ.

Телефон для довідок: +38096 857 77 63

Проведення цього заходу підтримує Уряд Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом. Відповідальність за зміст інформації несе ГО “ОГІЦ”.