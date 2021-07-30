Цілий будинок своїх абонентів втратить олександрійське «Теплокомуненерго»

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Повністю весь багатоквартирний будинок відключити від централізованого опалення вирішили його мешканці і звернулися до міської влади, повідомляє «Голос Громади».

Мова йде про багатоповерхівку житлового будівельно-експлуатаційного кооперативу «Агромаш-один», розташованого за адресою проспект Будівельників, 34-а в Олександрії. Керуючись відповідними нормативними документами Мінрегіонбуду України та протоколом загальних зборів мешкнців будинку, з яким вони звернулися до міської влади, виконком надав дозвіл на відключення будинку від мережі централізованого теплопостачання.

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При цьому рішення виконавчого комітету зобов`язує кооператив визначитися з видом автономного опалення, отримати технічні умови від постачальників електроенергії або природного газу та розробити проєкти системи автономного опалення. Виконати всі роботи необхідно до 1 жовтня поточного року.

А КП «Теплокомунерго» міська влада зобов`язала відпрацювати існуючі борги за послуги теплопостачання абонентів зазначеного будинку, в тому числі – й шляхом проведення судово-претензійної роботи з примусового стягнення боргів.

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