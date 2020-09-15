Кримінальна хроніка тижня в Олександрії

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 384 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 66 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань – про це «Голос Громади» повідомив речник поліції, дільничний офіцер міськвідділу Віталій Старчик.

Грабіж серед білого дня.

8 вересня до міського відділу поліції звернувся 49-річний мешканець міста і повідомив, що того ж дня до території його домоволодіння зухвало вдерся малознайомий чоловік і відкрито заволодів майном заявника (автозапчастинами) на суму близько 2000 гривень.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника: ним виявився 34-річний житель міста. За даним фактом порушено провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України («Грабіж»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до чотирьох років. Розслідування триває.

Скільки кабель не в`ється, а кінець завжди знайдеться…

12 вересня працівниками Олександрійського відділу поліції було проведено профілактичне відпрацювання міста. В процесі заходу правоохоронці встановили особу, причетну до двох фактів викрадення кабелів електричного зв`язку.

Так, 7 вересня до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від працівниці місцевого підрозділу підприємства «Укртелеком» про те, що вночі невідома особа проникла до оглядового колодязя зв’язкової каналізації і викрала звідти електричний кабель загальною довжиною 60 метрів, чим завдала шкоди установі на суму близько 8 тисяч гривень.

А ще раніше, 2 вересня, поліція отримала аналогічне повідомлення від працівників цього ж підприємства електрозв’язку: в ніч з 1 на 2 вересня невідомий злодій, за тих же обставин, викрав телефонний кабель загальною довжиною 160 метрів, від чого збитки склали суму близько 3000 гривень. В результаті проведених слідчо-розшукових заходів було викрито винного у скоєнні обох злочинів: ним виявився 27-річний, раніше судимий мешканець міста. Проти нього відкрито провадження за ч.3 ст.185 ККУ («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди», – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Також в ході відпрацювання правоохоронцями було задокументовано 13 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких продаж слабоалкогольних напоїв неповнолітньому, незаконне придбання та зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб у п`яному вигляді в громадських місцях. Крім того, здійснювалася робота з особами, які перебувають під домашнім арештом, адміністративним наглядом, раніше судимими особами.

Всього протягом минулого тижня працівниками міськвідділу було складено 146 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 52 – за порушення Правил дорожнього руху.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб притягнуто до відповідальності 11 осіб (ст. 183 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 33 особи (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 18 протоколів за п.2 статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомляє міська поліція.