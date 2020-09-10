Дати канікул та додаткових вихідних для олександрійських школярів

Не дивлячись на щоденне зростання кількості хворих на коронавірус діти ходять до школи, повідомляє «Голос Громади».
За рекомендаційним графіком від МОН для школярів передбачені канікули тричі на рік й в загальній кількості не мають перевищувати 30 днів (без урахування літніх канікул):
Осінні – з 26 жовтня по 01 листопада
Зимові – з 25 грудня по 10 січня
Весняні – з 22 по 28 березня
Літні – з 1 червня по 31 серпня.
Крім офіційних канікул учні матимуть ще додаткові вихідні дні, які припадають на державні свята, серед яких:
14 жовтня (середа) – День Захисника України
25 грудня (п’ятниця) – католицьке Різдво
8 березня – Міжнародний жіночий день
1 травня (субота) – День праці (швидше за все буде перенесений на понеділок 3 травня)
2 та 3 травня (неділя та понеділок) – Пасха
9 травня (неділя) – День Перемоги (ймовірно що буде перенесено на понеділок 10 травня).
Крім того, не слід забувати, що при масовому захворюванні на коронавірус можливий жорстокий карантин, що призведе до закриття навчальних зайладів.