Дати канікул та додаткових вихідних для олександрійських школярів

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Не дивлячись на щоденне зростання кількості хворих на коронавірус діти ходять до школи, повідомляє «Голос Громади».

За рекомендаційним графіком від МОН для школярів передбачені канікули тричі на рік й в загальній кількості не мають перевищувати 30 днів (без урахування літніх канікул):

Осінні – з 26 жовтня по 01 листопада
Зимові – з 25 грудня по 10 січня
Весняні – з 22 по 28 березня
Літні – з 1 червня по 31 серпня.

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Крім офіційних канікул учні матимуть ще додаткові вихідні дні, які припадають на державні свята, серед яких:
14 жовтня (середа) – День Захисника України
25 грудня (п’ятниця) – католицьке Різдво
8 березня – Міжнародний жіночий день
1 травня (субота) – День праці (швидше за все буде перенесений на понеділок 3 травня)
2 та 3 травня (неділя та понеділок) – Пасха
9 травня (неділя) – День Перемоги (ймовірно що буде перенесено на понеділок 10 травня).

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Крім того, не слід забувати, що при масовому захворюванні на коронавірус можливий жорстокий карантин, що призведе до закриття навчальних зайладів.

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