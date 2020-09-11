Мешканці 15-го мікрорайону потерпають без води. Реакція Олександрійської міської влади на депутатське звернення?

У 15-му мікрорайоні Олександрії загострилися проблеми з водопостачанням. Реакції на це від міської влади досі не помітно, повідомляє «Голос Громади».

Особливо гостро «водяну» проблему відчувають жителі провулку Степняка-Кавчинського даного мікрорайону приватного сектору міста. Про це зокрема повідомив на останній черговій сесії Олександрійської міської ради депутат Олег Холохоленко, озвучивши своє депутатське звернення. За його словами, останнім часом ця проблема поглибилась ще дужче:

«Через те, що одне з місцевих промислових підприємств набило в даному мікрорайоні більше десяти водяних свердловин для своїх виробничих потреб, рівень води в колодязях у людей дуже впав, а в багатьох випадках її вже практично немає. У зв`язку з цим мешканці провулку Степняка-Кравчинського вирішили провести місцевий водогін, але зіткнулися зі значними матеріальними і організаційними проблемами. У тих спеціальних організаціях, до яких вони не зверталися, їм кажуть: робіть собі кожен окремо. А це означає, що лише за розробку документів комусь з мешканців треба заплатити 24 тисячі, а комусь і всі 36 тисяч гривень. При тому, що це всього якась сотня метрів труби. Тобто ще нічого не робилося, але гроші такі вже треба сплатити і стометрова труба вийде «золотою». Через це мешканці даного провулку просять міську владу посприяти в отриманні необхідної документації, надати їм дозвіл створити кооператив, щоб вони один раз склалися на виготовлення проекту, а не платили півмільйона за 100 метрів труби. Прохання виборців і моє депутатське звернення – дати доручення відповідним виконавчим службам міської ради допомогти надати дозвіл людям», – звернувся депутат.

Згідно з чинним законодавством, на своє письмове звернення депутат мав отримати відповідь від виконавців протягом 10-ти днів. З дати вищезгаданої сесії міськради минуло 2 тижні (точніше,15 календарних днів, або 11 робочих). На запит «Голосу Громади» депутат О.Холохоленко відповів, що ніяких повідомлень чи інших реагувань на своє звернення він досі не отримав. На дворі продовжується літня спека, колодязі у жителів провулку Степняка-Кравчинського сухі…