Купити білети можна ще на 12 потягів різних направлень (ПЕРЕЛІК)

Продаж квитків відкрито ще на 12 поїздів, які почнуть їздити 1 червня, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Карачун».

На сьогодні квитки можна придбати у касах “Укрзалізниці” та на онлайн-ресурсах.

Продаж квитків відкрили на наступні маршрути:

№37 / 38: Київ – Запоріжжя;

732 / 731: Київ – Запоріжжя;

№738 / 737: Київ – Запоріжжя;

№116 / 115: Київ – Бердянськ;

№136 / 135: Київ – Покровський;

№734 / 733: Київ – Покровський;

№76 / 75: Кривий Ріг – Київ;

№102 / 101: Київ – Херсон;

№766 / 765: Київ – Херсон;

№12 / 11: Київ – Новоолексіївка;

№79 / 80: Дніпро – Київ;

779/780: Суми – Київ / Вінниця.

Крім того, днем раніше повідомили про відкриття продажу на перші 9 поїздів:

№8 / 7: Одеса – Харків;

№20 / 19: Лисичанськ – Київ;

№53 / 54: Дніпро – Одеса;

№63 / 64: Харків – Київ;

№105 / 106: Київ – Одеса;

№791 / 792: Київ – Кременчук;

№81 / 82: Харків – Новоолексіївка;

№125 / 126: Київ – Костянтинівка;

№10 / 9: Київ – Маріуполь.

Зокрема, можна придбати квитки на «Інтерсіті +»:

№721 / 722 і №726 / 725: Київ – Харків;

№763 / 764: Київ – Одеса;

№711 / 712: Київ – Костянтинівка;

№740 / 739: Київ – Кривий Ріг.