Купити білети можна ще на 12 потягів різних направлень (ПЕРЕЛІК)

Продаж квитків відкрито ще на 12 поїздів, які почнуть їздити 1 червня, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Карачун».
На сьогодні квитки можна придбати у касах “Укрзалізниці” та на онлайн-ресурсах.
Продаж квитків відкрили на наступні маршрути:
№37 / 38: Київ – Запоріжжя;
732 / 731: Київ – Запоріжжя;
№738 / 737: Київ – Запоріжжя;
№116 / 115: Київ – Бердянськ;
№136 / 135: Київ – Покровський;
№734 / 733: Київ – Покровський;
№76 / 75: Кривий Ріг – Київ;
№102 / 101: Київ – Херсон;
№766 / 765: Київ – Херсон;
№12 / 11: Київ – Новоолексіївка;
№79 / 80: Дніпро – Київ;
779/780: Суми – Київ / Вінниця.
Крім того, днем раніше повідомили про відкриття продажу на перші 9 поїздів:
№8 / 7: Одеса – Харків;
№20 / 19: Лисичанськ – Київ;
№53 / 54: Дніпро – Одеса;
№63 / 64: Харків – Київ;
№105 / 106: Київ – Одеса;
№791 / 792: Київ – Кременчук;
№81 / 82: Харків – Новоолексіївка;
№125 / 126: Київ – Костянтинівка;
№10 / 9: Київ – Маріуполь.
Зокрема, можна придбати квитки на «Інтерсіті +»:
№721 / 722 і №726 / 725: Київ – Харків;
№763 / 764: Київ – Одеса;
№711 / 712: Київ – Костянтинівка;
№740 / 739: Київ – Кривий Ріг.