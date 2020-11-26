Матчі сезону 2020/2021 гравці ФК “Олександрія» зіграють у новій формі

ФК «Олександрія» спільно з технічним партнером NIKE презентували новий комплект форми на сезон-2020/2021, повідомляє «Голос Громади» на сайт футболістів.

Ігрова форма сезону-2020/2021 виконана в жовтому фірмовому кольорі клубу, на футболці розміщено логотипи спонсорів клубу та шеврон Favbet Ліга.

Вартість ігрової футболки 1499 грн.

Прихильники клубу також можуть замовити футболку та зробити унікальною набивши на ній власне прізвище та бажаний номер, або улюбленого гравця команди.

Замовити футболку та інші товари можна на сайті https://shop.fco.com.ua/ та за телефоном +38 (050) 748-57-24.