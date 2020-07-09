Міська влада Олександрії пішла на поступки ресторанно-розважальним закладам

Виконком олександрійської міської ради послабив власне «заборонне» рішення стосовно режиму роботи закладів громадського харчування і розважальної діяльності у період карантину, повідомляє «Голос Громади».

Рішення внести зміни у свою попередню ухвалу (від 2 липня цього року) про обмеження роботи закладів ресторанного господарства, громадського харчування та закладів розважальної діяльності на території Олександрії 22-ю годиною виконавчий комітет виніс сьогодні, 9 липня на своєму черговому засіданні.

Посилаючись на державні нормативні документи та протокол позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександрійської міської ради від 7 липня цього року, виконком дозволив вищезгаданим закладам працювати до 24-ї години – за умови дотримання ними вимог санітарних протиепідемічних норм. Разом з тим рішення виконкому попереджає: «У разі виявлення порушень вказаних вимог встановлений режим роботи скасовується».

Отже, пізні гості і завсідники ресторанів, кафе та інших розважальних місць можуть тепер зітхнути з полегшенням: попередня заборона міської влади працювати таким об`єктам пізніше 22-ї години протрималася лише тиждень, після чого була нею ж (міською владою) і скасована.