В Олександрії визначилися з переможцями конкурсу “Кращий благоустрій приватної садиби”

Сьогодні, 04 серпня, в малій залі Олександрійської міської ради відбулося засідання конкурсної комісії, на якій було визначено переможців, чиї приватні садиби вразили членів комісії найбільше.

Вела засідання голова комісії, секретар міської ради Вікторія Косяк, яка на початку проведення повідомила членів комісії, що претендентів на це поважне звання – 18, а відповідно до Положення конкурсу необхідно обрати не більше 10. Зокрема заяви на участь подали господарі з м. Олександрія та села Головківка.

По кожній окремій садибі були презентовані фотоматеріали, в яких можна було визначити чи відповідає дана садиба вимогам конкурсу. А це і охайний вигляд фасаду будинку і двору садиби, і наявність номерного знаку і таблички з назвою вулиці на будинку, і утримання паркану в охайному зовнішньому вигляді, і стан малих архітектурних форм і т.д. Максимальна кількість балів становить 120.

Члени комісії, до якої увійшли старости населених пунктів, депутати, працівники міської ради, які забезпечували проведення конкурсу, у ході спільного обговорення дійшли висновку визнати переможцями наступних осіб, садиби яких отримали найбільшу кількість балів: Вітика Б.Я., Немазаного В.С., Ковтун В.Г., Яким В.С., Хачай І.Ю., Шевченко В.П., Кузьменко А.В., Макаренко М.І., Сіренко В.В. та Тараненко В.О.

За словами Вікторії Косяк, нагородження переможців відбудеться на урочистих заходах, приурочених до 30-ї річниці Незалежності України, про що буде повідомлено додатково.