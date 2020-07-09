Запрацював чат-бот з протидії домашньому насильству в месенджері Viber

Чат-бот з протидії домашньому насильству відтепер доступний в месенджері Viber, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції.

Раніше чат-бот в умовах карантину #ДійПротиНасильства був доступний лише в Telegram, а днями запущено в месенджері Viber.

Кількість випадків домашнього насильства, зокрема кількість дзвінків, які надходять на лінію «102», збільшилася на 28%, але це не свідчить про те, що домашнього насильства в Україні стало більше.

В умовах карантину тема домашнього насильства стала ще більш очевидною та видимою, кількість випадків й, зокрема, дзвінків, які надходять на лінію «102», збільшилася на 28%. В середньому за день на лінію «102» надходять 1500-1600 викликів стосовно домашнього насильства.

Зазначимо, що домашнє насильство може бути кількох форм: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне.

Нагадаємо, чат-боти @police_helpbot надають можливість зв’язуватися зі службами поліції, телефонувати на лінію 102, а також містять інформацію про інші гарячі лінії, які можуть надати консультацію у випадку домашнього насильства. Крім того, особа може отримати в режимі онлайн безкоштовну правову допомогу.