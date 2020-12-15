Михайло Сулятицький стажуватиметься для нової посади в Олександрійській міськраді

Голова Олександрії Сергій Кузьменко підписав розпорядження для проходження стажування Михайла Сулятицького на посаду начальника Управління ЖКХ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення мера на офіційній сторінці у ФБ.

“Михайло Сулятицький вихована, професійна та вимогливо людина, людина, яка любить багато працювати й з якою комфортно працювати” – порекомендував так майбутнього посадовця Сергій Анатолійович.

Михайла Сулятицького всі знають, як керівника олександрійського підприємства “Віра-Сервіс Інтермаш”.