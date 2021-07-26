Скільки охочих виявили бажання вакцинуватися вихідними, що минули?

В Олександрії повним ходом проводиться вакцинація. Як вже повідомляв Голос Громади, щеплення усі бажаючі можуть зробити у будні дні у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги та у вихідні – в Центрі масової вакцинації населення, який наразі розташований у фоє ПК «Світлопільський».

За інформацією зі сторінки у фейсбук начальника управління охорони здоров’я Тамари Сакари, минулими вихідними проводилися щеплення вакцинами Pfizer, Moderna та CoronaVac.

Так зокрема у суботу, 24 липня, охочих зробити щеплення вакциною Pfizer виявилось 288 осіб та повторних щеплень, тобто ревакцинацій – 18, 165 вакцинацій було проведено вакциною Moderna, 23 вакцинації та 146 ревакцинацій – вакциною CoronaVac. У неділю також чимало охочих виявили бажання зробити щеплення: вакциною Pfizer вакцинувалися 180 осіб, Moderna 90 осіб та вакциною CoronaVac 130 мешканців нашої громади.

Нагадаємо, що у будні дні зробити щеплення можна в приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги (2 поверх, каб. 216). У вихідні дні працює Центр масової вакцинації населення в ПК «Світлопільський» за адресою: просп. Соборний, 89. Номер телефону для попереднього запису – 068 524 27 49.