Пенсійне забезпечення ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Умови призначення пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи врегульовано Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 № 796-XII (зі змінами та доповненнями), яким, зокрема, передбачено визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, умови виходу на пенсію, розмірів пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, та Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, який регулює порядок обчислення розмірів пенсій та їх виплату, строки призначення пенсій та порядок їх перерахунку.

Відповідно до вищенаведених законів призначаються пенсії за віком (зі зниженням загальновстановленого пенсійного віку), по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. Також встановлюється додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію, або щомісячна доплата до державної пенсії.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 543 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 01 липня 2019 року внесено зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210.

Згідно з зазначеними змінами військовослужбовцям, зокрема військовозобов’язаним, призваним на військові збори, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчання із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів) і внаслідок цього стали особами з інвалідністю починаючи з 1 липня 2019 пенсії обчислюються виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року за формулою:

П = Зс х Кзс х Кв/ 100%, де:

П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015, 2016 роки;

Кзс – середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується

під час обчислення пенсії;

Кв – розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

При цьому середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс) розраховується як співвідношення п’ятикратного мінімального розміру заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, до середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Станом на 01 грудня 2020 року на обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області перебуває 5220 осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них до I категорії віднесено 1035 осіб, до II категорії – 2942 особи, до III категорії – 1243 особи.