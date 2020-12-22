На Кіровоградщині 44 нових хворих, 73 нових одужих та 2 смерті

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 316 ПЛР-тестувань, 44 ПЛР- тестування провели в обласній лікарні. За результатами тестувань виявили 44 нових хворих на коронавірус. Крім того, за добу 73 мешканці одужали й на жаль, маємо 2 смерті.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять сім у м. Кропивницькому;

один у Кропивницькому районі;

чотири у м. Олександрія;

три у м. Світловодськ;

один у Бобринецькому районі;

два у Благовіщенському районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новоархангельському районі;

чотири в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 38 жителів обласного центру, 9 – з Онуфріївського району, 7 в м. Олександрія, по 1 з Долинського, Кропивницького та Маловисківського районів,а також 3 жителів з Новгородківського району, 2 – з Новоукраїнського району та 11 з Устинівського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 57-річну жінку з Новоархангельського району та 78-річного чоловіка з Благовіщенського району.