На Кіровоградщині більшість вакантних робочих місць із зарплатою від мінімальної до 6000 грн

Станом на 12 травня 2020 року, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1787 вакансій. Серед пропозицій роботи існує ряд професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам 15 тисяч гривень на місяць і більше.

Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 104 вакансія із заробітною платою від 10000 до 15000 грн та 81 вакансія із заробітною платою понад 15 тисяч.

Крім того, зареєстровано 360 вакансій з оплатою праці від 7000 до 10000 грн; 161 вакансія із зареєстрованим розміром заробітної плати від 6000 до 7000 грн;981 вакансія — від мінімальної до 6000 грн; 397 вакансій із запропонованою мінімальною заробітною платою (4723 грн).

Доволі високим залишається попит на працівників водіїв, представників будівельних та сільськогосподарських професій, а також майстрів швейної справи.