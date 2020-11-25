Юна олександрійка стала переможницею Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання 2020»

Протягом літніх канікул за звання Лідера читання змагались юні книголюби Кіровоградщини віком 11-13 років, повідомляє «Голос Громади» на сайт Олександрійської міської ЦБС.

У числі двадцяти учасників із 19 областей України була і переможниця обласного етапу конкурсу Катя Глазкова з м. Олександрії, яка представляла Кіровоградщину.

Визначення Лідера читання на обласному рівні відбулося обласним журі дистанційно на підставі надісланої від районних/міських бібліотек інформації про лідера читання на місцевому рівні, списку прочитаних ним книжок, створеного відеоролика на одну з прочитаних книг та відповідей на тестові завдання.

Обласне журі визначило три призових місця серед читачів:

1 місце – Глазкова Катерина, 13 років, читачка ЦБД ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС та активна учасниця бібліотечної програми літніх читань «Канікули з книгою». Катерина стає Лідером читання від Кіровоградської області та представила Кіровоградську область у супер фіналі на всеукраїнському рівні під назвою «Шоу переможців», який відбувся в режимі онлайн.

2 місце – Гришина Тетяна, 12 років, читачка бібліотеки-філії №19 для дітей ЦБС м. Кропивницького;

3 місце – Бояр Марина, 13 років, читачка Новгородківської районної бібліотеки для дітей.

Журі розглянуло надіслані бібліотеками для дітей програми літніх читань та визначило 3 кращі:

1 місце – програма літніх читань «Канікули з книгою» ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС;

2 місце – програма літніх читань «Бібліотечне літо» Гайворонської районної бібліотеки для дітей;

3 місце – програма літніх читань «Веселкове книжкове літо» Новгородківської районної бібліотеки для дітей

Так, під час #шоупереможців демонструвалися мотивуючі 2-хвилинні відеоролики від учасників шоу на тему: «Як я став лідером читання», а також підготовлений працівниками бібліотеки – «Знайомтеся: Лідери читання – 2020!». Фішкою події став кліп пісні «Ми з різних міст і різних областей. Читацький реп», слова якої написані бібліотекарем Євгеном Грабовським спеціально для шоу переможців та створений із відеофрагментів пісні начитаної лідерами. Завершилося шоу zoom-вечіркою. Діти знайомилися, розповідали про свої захоплення, змагалися у літературній вікторині від ведучої вечірки.

Усі лідери читання отримали свої нагороди: книжки, дипломи переможців та пам’ятні статуетки «Лідер читання 2020».