На Кіровоградщині два дні шукали жінку, яка заблукала у лісі

Вчора, 3 січня, рятувальники, поліцейські та лісівники Кіровоградщини залучались до пошуку літньої громадянки, яка заблукала в лісі. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Подія мала місце у лісі біля с. Підлісне Олександрівського району. 74-річна жителька м. Кропивницький, яка з родиною приїхала до лісу відпочивати, заблукала.

Пошуки тривали до пізнього вечора, однак, жінку не знайшли. На наступний день відновили пошуки й за допомогою собаки було знайдено пенсіонерку у задовільному стані. Після огляду медиків її передали родичам.