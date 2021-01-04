З чим зверталися олександрійці до міської влади напередодні нового року?

Ряд депутатських звернень було оприлюднено на останній минулорічній сесії Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».

За повідомленнями депутатів на черговій сесії міської ради VIII скликання, що відбулася за кілька днів до нового року, це були звернення жителів міста переважно повсякденного характеру, стосовно сфери ЖКГ та благоустрою .

Так, до управління ЖКГ міськради надійшло звернення щодо встановлення двох опор вуличного освітлення на прибудинковій території між проспектом Соборним, 88, 90; на вул.Софіївській, 18, вул. Козенка, 3. Люди просять включити ці роботи до плану профільної галузевої програми на 2021 р.

Мешканці будинку №18 по вул. Чиркіна через свого депутата висловили занепокоєння щодо можливого відкриття під`їзних шляхів до льодової арени, що будується на місці колишньої школи №4, мимо їхнього будинку. На переконання людей, це створить аварійно небезпечні ситуації, особливо для дітей та людей похилого віку, оскільки у згаданому будинку повністю відсутня дворова територія (так сталося через архітектурні прорахунки ще в часи проектування та будівництва даної житлової багатоповерхівки). Жителі просять знайти альтернативні рішення щодо шляхів під`їзду.

Вуличне покриття частини вулиці Козацької повністю виведене з ладу технологічним транспортом відділення «Нової пошти», розташованого там. «Вздовж проїзду – ні розмітки, ні тротуару, баюри на повністю розбитій частині вулиці жителі намагалися власноручно засипати камінням, але навіть це зараз не допомагає. Ситуація потребує термінового вирішення, оскільки інфраструктура району не підходить для постійного руху машин, які під`їздять до пошти. Жителі хвилюються за дітей, які ходять до школи, або розважаються на цій території у вільний час. Крім того, рух транспорту пошкодив водопровідні люки у цьому місці», – йшлося у зверненні.

Відсутності кришок каналізаційних люків на вулицях Л.Шевцової, Культурній, стосувався й інший депутатський запит. Оскільки це створює загрозу автотранспорту та пішоходам, було запропоновано управлінню ЖКГ провести облік таких небезпечних відкритих люків та вжити відповідних заходів.

Один депутатський запит стосувався соціальної напруги в місті щодо підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення, запровадженого ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та затвердженого постановою НКРЕ КП 16.12.2020 р. «Виходячи з того, що цей тариф є найвищим в Україні, є сумнів у правильності його обрахування. ОКВП «Дніпро-Кіровоград», будучи ліцензіатом, не виконав вимогу закону щодо проведення громадських обговорень стосовно нового тарифу на місцях, провівши замість нього формальне онлайн-обговорення. До органів місцевого самоврядування розрахунок тарифів підприємством не надавався. Прохання звернутися з листом до Кіровоградської обласної ради та призупинити введення в дію нового тарифу до моменту підтвердження правильності та обґрунтованості його розрахунків», – зазначалося у зверненні.

Крім того, на ІІІ черговій сесії була оголошена політична заява: 4 депутати від партії «Сила і честь» оголосили про створення у міській раді однойменної фракції.