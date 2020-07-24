На Кіровоградщині голови РДА звітуються про результати своєї роботи

Впродовж тижня в Кіровоградській ОДА відбуваються співбесіди з очільниками районів щодо аналізу показників роботи та обговорення проблемних питань для кожного району.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Спілкування проходить в режимі відеозв’язку. У проведенні співбесід бере участь перший заступник начальника Держпродспоживслужби Кіровоградщини Андрій Багрій.

Проаналізувавши результати заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби області, а також питання, за вирішенням яких до Держпродспоживслужби звертаються мешканці районів, держслужбовець під час спілкування зосередив увагу на залученості голів РДА до розв’язання проблемних питань, а саме:

забезпечення населення якісною питною водою;

реконструкція водогонів та очисних каналізаційних споруд;

проведення заходів із регулювання чисельності безпритульних тварин;

покращення умов роботи закладів освіти та впровадження постійних процедур, заснованих на принципах НАССР (система безпечності харчових продуктів);

організація регламентованого функціонування полігонів твердих побутових відходів та інші питання.

Враховуючи напружену ситуацію з захворюваності на коронавірус, не лишили без уваги й питання епідситуації в районах та вжиття заходів щодо підтримання епідеміологічного добробуту населення.