На Кіровоградщині кандидат у мери хотів «проплатили» участь кандидата-двійника на місцевих виборах

Правоохоронці Кіровоградщини викрили кандидата на посаду голови одного з міст області, який намагався скористатися на місцевих виборах негативною виборчою технологією кандидата-двійника, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

У ході розслідування було встановлено, що мешканець області – чинний депутат обласної ради, який зареєстрований як кандидат на посаду міського голови одного із міст, разом зі своїм спільником планували розпорошити увагу виборців і відтягнути під час голосування голоси від іншого кандидата. Кандидат в мери знайшов особу зі схожими анкетними даними іншого кандидата та запропонував за грошову винагороду зареєструватись кандидатом на посаду міського голови.

Викрито вказаних осіб безпосередньо після реєстрації кандидата-двійника та передачі обумовленої винагороди.

Триває досудове розслідування.