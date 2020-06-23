На Кіровоградщині на період карантину зміниться графіки роботи різних підприємств та установ

Кабінет Міністрів порекомендував підприємствам та установам усіх форм власності на період карантину внести зміни до режиму і починати роботу о 9:00, 10:00 або більш пізній час, сказано у постанові уряду, якою адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня, повідомляє «Голос Громади».

Зміни вводяться з метою обмеження скупчення громадян у транспорті і на шляхах проходження на роботу і з роботи.

Зокрема, на Кіровградщині на період дії карантину пропонують наступні зміни у графіку:

– з 08:00 рекомендується розпочинати роботу органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та іншим державним органам.

– з 10:00 – центрам надання адміністративних послуг, органам соціального захисту й територіальним органам Пенсійного фонду України.