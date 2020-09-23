На Кіровоградщині новий антирекорд: майже 2 десятки нових хворих на COVID-19 та одна смерть

На Кіровоградщині У Кіровоградській області за останню добу додалось 19 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Відтак, п’ятнадцять нових хворих в обласному центрі;
два у м. Світловодськ;
один у смт. Компаніївка;
один у с. Карлівка, Кропивницького району.
За минулу добу в лабораторному центрі провели 500 ПРЛ-досліджень.
Одужали від коронавірусної інфекції шість мешканців обласного центру та двоє мешканців Знам’янського району.
Є й новий летальний випадок. Померла 64-річна жінка з Кропивницького.
Інформація по кількості хворих в розрізі районів: