На Кіровоградщині оголосили конкурс на здобуття щорічної премії ім.Якова Паученка

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Щорічна обласна премія у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка встановлюється у трьох номінаціях:
архітектура;
геральдика та вексилологія;
декоративно-прикладне мистецтво.

Висувати твори на здобуття щорічної премії можуть місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та творчі спілки, підприємства, установи, організації, безпосередньо їх автори тощо.

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Конкурсні матеріали приймаються управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації до 10 січня 2021 року з 8.00 до 17.15 год, у п’ятницю — з 8.00 до 16.00 год. (Адреса: 25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32, каб. 401, 4-й поверх).

Телефон для довідок: (0522)32-10-83.

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