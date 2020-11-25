На Кіровоградщині оголосили конкурс на здобуття щорічної премії ім.Якова Паученка

Щорічна обласна премія у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка встановлюється у трьох номінаціях:

архітектура;

геральдика та вексилологія;

декоративно-прикладне мистецтво.

Висувати твори на здобуття щорічної премії можуть місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та творчі спілки, підприємства, установи, організації, безпосередньо їх автори тощо.

Конкурсні матеріали приймаються управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації до 10 січня 2021 року з 8.00 до 17.15 год, у п’ятницю — з 8.00 до 16.00 год. (Адреса: 25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32, каб. 401, 4-й поверх).

Телефон для довідок: (0522)32-10-83.