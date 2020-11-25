Кого з олександрійських чорнобильців нагородять до Дня ліквідатора?

Виконком Олександрійської міської ради вирішив відзначити сімох учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з відповідним рішенням, ухваленим на останньому засіданні виконкому, за активну життєву позицію, участь у суспільно-політичному житті міста, ініціативність, героїзм і мужність під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року та з нагоди Дня вшанування учасників-ліквідаторів до нагороди Грамотою Олександрійської міськради представлені

Наталія Васьковська, ліквідатор І категорії,

Володимир Куліш, ліквідатор ІІ категорії.

З тієї ж нагоди і за такі ж заслуги подяка Олександрійського міського голови буде оголошена:

ліквідатору ІІ категорії Сергію Білузі, ліквідатору І категорії Валентину Кізіло, ліквідатору І категорії Віктору Панюті, ліквідатору ІІ категорії Ніні Теплюк, ліквідатору І категорії Павлу Черніховському.

Згідно з відповідними положеннями, відзначені нагородами і подяками ліквідатори отримають також одноразові грошові винагороди.

Нагадаємо, черговий пам’ятний День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в Україні і Олександрії відзначатиметься 14 грудня.