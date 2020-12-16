Протягом минулого тижня фахівці Держпродспоживслужби провели понад тисячу перевірок суб’єктів господарювання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Держпродспоживслужби.

За результатами перевірок при 123 обстеженнях виявили порушення протиепідемічних заходів. Суб’єктам господарювання надали 123 попередження щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів та пропозицій щодо усунення порушень, а також склали 31 протокол про адміністративне правопорушення. Одночасно в 36 випадках проінформовані місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, в 20 випадках – правоохоронні органи для вжиття додаткових заходів реагування в межах повноважень.

Порушення зафіксували на агропродовольчих ринках, в перукарнях та салонах краси, на об’єктах торгівлі продовольчими/непродовольчими товарами та в закладах громадського харчування. Найменше порушень виявляється в закладах освіти, на громадському транспорті.

Найчастішими в списку порушень є: допуск відвідувачів без правильно одягнутої захисної маски; неповне використання працівниками засобів індивідуального захисту (маски, рукавички, а також захисні екрани); відсутність дезінфікуючих засобів; перед початком роботи не проводиться температурний скринінг працівників; використання багаторазових рушників та брускового мила для особистої гігієни працівників; не поновлюються розмітки соціальної дистанції в закладах для дотримання відвідувачами правил тощо.