На Кіровоградщині судитимуть екс-правоохоронця за обвинуваченням у зґвалтуванні

У Кіровоградській області судитимуть колишнього помічника чергового сектору реагування одного із районних відділень поліції в області за замах на зґвалтування. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За матеріалами справи подія сталася у лютому цього року, в одному із сіл Кіровоградщини. Перебуваючи на службі у стані алкогольного сп’яніння працівник поліції підвозив на власному автомобілі місцеву мешканку. Звернувши з дороги, він зупинив авто та намагався зґвалтувати жінку, завдаючи численних тілесних ушкоджень. На крики жінки відгукнулися перехожі, які припинили знущання поліцейського.

Після інциденту підозрюваного звільнили з органів поліції.

За скоєне колишньому працівнику поліції загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.