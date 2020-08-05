На Кіровоградщині пройшов перший чемпіонат області з кайт-флаїнгу

В умовах адаптивного карантину захід відбувався без глядачів, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Прожектор”.

З 31 липня по 3 серпня 2020 року в Олександрії, селі Широка Балка Долинського району, у Кропивницькому та Світловодську пройшов перший Чемпіонат Кіровоградської області з кайт-флаїнґу.

У заході взяли участь 54 учасника із семи районів області та трьох міст проведення заходу.

Ввечері, 3-го серпня, виступи закінчилися видовищним нічним кайт-флаїнґом з використанням ілюмінованих повітряних зміїв.

Близько 10 кайт-флаєрів стали чемпіонами області у різних номінаціях та призерами змагань.

Переможці у восьми змагальних та п’яти вікових категоріях отримали кваліфікацію для участі у першому в історії Чемпіонаті України з кайт-флаїнґу 2020, який запланований з 6 серпня по 14 вересня 2020 р. на більш ніж десяти локаціях в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях і буде приурочений до Дня Незалежності. Призери національних змагань отримають титули Чемпіона України з кайт-флаїнґу у відповідних категоріях та будуть запрошені до Збірної України з кайт-флаїнґу 2021.

Обласний Чемпіонат було повністю організовано Українською Асоціацією Повітряних Зміїв у форматі, розробленому Павлом Шмулевичем, капітаном Збірної України з кайт-флаїнґу, Чемпіоном Світу. Кайт-флаїнґ, як молодий для України вид спорту, розвивається Асоціацією у комбінованому китайсько-німецькому форматі при підтримці закордонних партнерів, зокрема, Міжнародної федерації повітряних зміїв (Китай).