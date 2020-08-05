Фахівці Держгеокадастру Кіровоградщини нарахували 27 000 гривень шкоди за порушення земельного законодавства

За минулий тиждень, державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області було здійснено 26 перевірок дотримання вимог земельного законодавства, у ході яких виявлено 20 порушень.

По виявлених в результаті перевірок порушеннях, а саме щодо самовільного зайняття земельних ділянок, використання не за цільовим призначенням, зняттям та перенесенням ґрунтового покриву без спеціального дозволу розраховано шкоду у сумі 27 тис. грн, з них добровільно було сплачено до Державного бюджету України 9,3 тис. грн.

У ході своєї роботи фахівці Кіровоградського обласного Держгеокадастру оформили 9 протоколів про адміністративні правопорушення, винесли 9 постанов, нарахували 2550 гривень штрафів. Порушникам вручено 9 приписів.