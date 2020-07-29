На Кіровоградщині шукають нових керівників філармонії, бібліотеки ім. Д. Чижевського й центру народної творчості

У Кіровоградській області оголосили конкурс на заміщення вакантних посад директора обласної філармонії, обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського та обласного центру народної творчості. Кандидати мають подати пакети документів до 7 серпня, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Кандидати на посади мають відповідати таким вимогам:

мати вищу освіту (магістр, спеціаліст);

мати стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

володіти державною мовою;

володіти відповідними діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем для виконання посадових обов’язків.

До пакету документів, який слід подати до 7 серпня, входить:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних, згідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія, у якій мають бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові кандидата, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Окрім цього, кандидати можуть надати інші документи, які підтверджують їх професійні чи моральні якості.

Документи приймаються за адресою 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 (ІІ поверх, каб. № 205, у робочі дні виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради).

Телефон для довідок: (0522) 30-15-86.

Електронна пошта: konkurs.rada@ukr.net.