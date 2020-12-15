На Кіровоградщині судитимуть керівника держустанови через службову недбалість

Кіровоградська обласна прокуратура направила обвинувальний акт до суду відносно начальника Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор». Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної прокуратури.

Рік тому, у Кропивницькому слідчому ізоляторі підсудний, користуючись службовими обов’язками керівника, надав вільне пересування ув’язнених між режимними корпусами й камерами та відсутності належного контролю з боку персоналу. Одному з працівників держустанови було спричинено легкі тілесні ушкодження одним з ув’язнених. Того ж дня, ув’язнені вийшли зі своїх камер через незачинені двері та почали пошкоджувати майно установи. Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 130 000 гривень.

Покарання передбачає у вигляді штрафу від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На підозрюваного чекає вирок суду.