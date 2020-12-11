Перша партія кисневих концентраторів надійшла до Кіровоградщини

Кіровоградщина отримала перші 40 із 500 кисневих концентраторів, які держава придбала для госпітальних баз, де лікують хворих на коронавірус. Інформує «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Дане технічне оснащення дасть можливість приймати більше пацієнтів, серед яких першочерговими будуть хворі на COVID-19.

Днями, обласний госпіталь отримав апарат для штучної вентиляції легень.

За інформацією департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, 25 концентраторів передали в обласний госпіталь, решту – 15, отримає обласна лікарня.

До кінця року Кіровоградщина має отримати 500 кисневих концентраторів.