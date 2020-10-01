Очільник Кіровоградщини закликає батьків вдягнути дітям захисні маски

«Не втомлююся закликати жителів Кіровоградщини носити маски. Причому, це мають робити і діти. У першу чергу! А їхні батьки контролювати.

Ось отримав інформацію, що в Заваллі Гайворонського району COVID-19 діагностували в 11-річного хлопчика. За час епідемії маємо 28 випадків дитячого інфікування. Найбільше в обласному центрі – 17. У Кропивницькому районі – 5, в Олександрівському – 2 і по одному випадку в Олександрії, Маловисківському та Долинському районах» – говориться на телеграм-каналі голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Подбайте і про себе, і про своїх дітей. Не нехтуйте рекомендаціями фахівців. Одягайте маски!